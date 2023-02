Der Kommandeur der Spezialeinheit Achmat und Offizier der Lugansker Volksmiliz, Apty Alaudinow, hat darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich NATO-Militärs auf ukrainischer Seite an den Militäraktionen im Donbass teilnehmen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte im russischen Fernsehen: "Es handelt sich nicht um Söldner, sondern um professionelle Kader des NATO-Blocks. Das ist eine eindeutige Sache, denn wenn es sich um gewöhnliche Söldner handeln würde, glaube ich nicht, dass sie Hunderte von ukrainischen Militärs einsetzen würden, um eine Leiche eines solchen Söldners herauszuholen."

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat wiederholt erklärt, dass das Bündnis nicht in den Konflikt in der Ukraine verwickelt ist und auch nicht sein werde. Das Bündnis würde keine Truppen oder Flugzeuge in die Konfliktzone entsenden. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Westen der Ukraine modernere und schwerere Waffen nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch für die "Rückeroberung von Gebieten" liefere und berücksichtigen sollte, dass "Russland neue Offensiven vorbereitet"."

Quelle: RT DE