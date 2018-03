Fußgängerbrücke in Miami eingestürzt - Mehrere Tote

In Miami ist am Donnerstag eine Fußgängerbrücke eingestürzt - dabei sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Das berichtete der lokale NBC-Sender in Miami. Das 950 Tonnen schwere Einzelstück der Brücke war erst am Samstag nahe eines Universitätsgeländes installiert worden und führte über eine vielbefahrene Straße.

Für den Fußgängerverkehr war das Bauwerk noch nicht freigegeben. Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Einsturz darunter begraben. Quelle: dts Nachrichtenagentur

