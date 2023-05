Europa will die Schutzzäune – nur Deutschland blockiert!

Dänemark, Österreich, Polen, Griechenland – mittlerweile haben so gut wie alle europäischen Länder die Nase voll vom nie versiegenden Migrantenstrom. Und mittlerweile sprechen sie sich auch für die Errichtung von Schutzzäunen aus – oder schreiten zur Tat. Ausgerechnet Deutschland aber blockiert ein gemeinsames Vorgehen. Warum? Peter Bystron, außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, kennt die Antwort.

Weil sich in Deutschland mit der Betreuungsindustrie unheimlich viel Geld verdienen lässt. 35.000 Euro pro Jahr gibt die Bundesrepublik für einen sogenannten Flüchtling aus, 85.000 Euro sind es sogar, wenn er behauptet, minderjährig zu sein. Ob nun die katholische Caritas, die Arbeiterwohlfahrt oder die Evangelische Kirche in Deutschland – die Sozialverbände, die traditionell und personell eng mit den etablierten Parteien verbandelt sind, laben sich am Steuergeld der Bürger. Und deshalb wird immer wieder für Nachschub gesorgt.

„Mit dieser schrecklichen Politik zerreißen Sie das Land“, klagt Bystron an. „Sie sind verantwortlich für Verteilungskämpfe um den knapp gewordenen Wohnraum, für enormen sozialen Unfrieden wegen der ungerechten Alimentierung von Menschen, die keinen Cent in unsere Sozialsysteme eingezahlt haben, für kulturelle Schäden, zahlreiche geschändete Kirchen und – das ist das Schlimmste – für viele vergewaltigte und ermordete Mädchen und Frauen.“

Deshalb hat die AfD jetzt einen Antrag eingebracht, die europäischen Außengrenzen mit Schutzzäunen zu sichern – eine Methode, die im Zusammenspiel mit weiteren Initiativen wie konsequente Abschiebung Illegaler und das Beenden von Geldzahlungen an Migranten funktionieren würde. Die Einheitsfraktionen im Bundestag wollen davon freilich nichts hören. Für sie stehen weiterhin allein die Sicherheit und das Wohlergehen anderer Nationalitäten im Mittelpunkt. „Wir aber sind hier für Mia aus Kandel, für Maria aus Freiburg, für Nadja aus Berlin und all die anderen Mädchen und Frauen.

Wir fordern sie in deren Namen auf: Stehen Sie zu unserer Bevölkerung, stehen Sie zu den Werten Europas, verteidigen Sie unsere Heimat, bauen Sie einen Schutzzaun an der Außengrenze Europas!“





Quelle: AfD Deutschland