Gates will Sicherheitsvorkehrungen gegen Musks Regierungseinfluss

Microsoft-Gründer Bill Gates spricht sich für einen Schutz gegen zu viel Einfluss von Elon Musk auf die US-Regierung aus. "Ich denke, man muss Sicherheitsvorkehrungen treffen zur Frage: Verschafft Elon seinen Unternehmen aufgrund seiner politischen Position Vorteile? Dagegen sollte man sich schützen", sagte Gates der Wochenzeitung "Die Zeit".

Eine Regierung brauche viele Perspektiven, nicht nur die von reichen Menschen.



Gates wendet sich nicht gegen alle Vorhaben Musks. "Elons Idee, die Verwaltung effizienter zu machen, ist nicht verrückt", so Gates. "Werden sie vielleicht einige Dinge abschaffen, die sie nicht abschaffen sollten? Ich weiß es nicht. Es wird interessant sein zu sehen, was dabei herauskommt. Meiner Meinung nach müssen wir unser Haushaltsdefizit reduzieren."



Gates äußerte sich auch zu den vielen Tätigkeiten Musks: "Bei mir ist es so: Wenn ich versuche, alle möglichen Dinge zu tun, sagen die Leute in meinem Umfeld: 'Du solltest weniger Dinge tun, dafür in höherer Qualität. Konzentriere dich also nur auf ein paar Themen.'" Er glaube nicht, dass Musk jemanden habe, der ihm das sage. "Schauen Sie sich nur die Liste der Dinge an, die er macht. Aber hey, so verbringt er nun mal seine Zeit."

