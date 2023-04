Präsidentensprecher Peskow äußert Stolz auf seinen Sohn, der in Reihen der Wagner-Gruppe gedient hat

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass er stolz auf seinen Sohn Nikolai sei, der unter falschem Namen an der speziellen Militäroperation in der Ukraine in den Reihen des privaten Militärunternehmens Wagner teilgenommen hatte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Peskow wörtlich: "Er ist ein erwachsener Mann, er ist kein Kind, er ist keine 18 Jahre alt. Er hatte ein sehr schweres Schicksal. Er hat eine Entscheidung getroffen und ich respektiere sie. Diese Entscheidung, würde ich sagen, kam für mich sicherlich unerwartet, aber trotzdem bin ich stolz auf ihn." Peskow fügte hinzu, dass er auf die Entscheidung seines Sohnes auf die Weise reagiert habe, "wie es jedes Elternteil" tun würde. Quelle: RT DE