Moon trifft Trump in New York

Südkoreas Präsident Moon Jae-in will sich in der kommenden Woche in New York mit US-Präsident Donald Trump treffen, um die Ergebnisse des jüngsten Korea-Gipfels zu besprechen. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsangaben. Das Treffen soll demnach am Rande der UN-Generalversammlung stattfinden. Das Hauptanliegen Moons sei es, die festgefahrenen Denuklearisierungsgespräche zwischen Nordkorea und den USA wieder in Gang zu bringen, berichtet Yonhap weiter.

In einer gemeinsamen Erklärung, die von Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei dem dritten Korea-Gipfel unterschrieben wurde, bekräftigten beide, die koreanische Halbinsel vollständig von Nuklearwaffen und nuklearen Bedrohungen zu befreien. Nordkorea will nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten internationale Atominspekteure ins Land lassen. Kim habe sich dazu bereit erklärt, die Atomanlage in Nyŏngbyŏn abzubauen, sagte Moon am Mittwoch bei dem Gipfeltreffen in Pjöngjang. Auch die Raketentestanlage in Sohae soll demnach abgebaut werden. Voraussetzung sei ein Entgegenkommen der USA, heißt es in der Erklärung der beiden koreanischen Staaten. Über den Zeitraum für die Maßnahmen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Quelle: dts Nachrichtenagentur

