Russisches Verteidigungsministerium erklärt Frühjahrseinberufung von Wehrpflichtigen für beendet

Die Einberufungskampagne, die in Russland am 1. April begonnen hatte, ist nun zu Ende. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in diesem Frühling ungefähr 147.000 Wehrpflichtige einberufen. Seit dem 20. April wurden die Rekruten an ihre Ausbildungsstätten landesweit befördert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zu diesem Zweck setzte das Verteidigungsministerium 14 Militärflüge, 153 Zivilflüge, neun Militärzüge und mehr als 2.000 Waggons in zivilen Zügen ein. Ungefähr 490 junge Wehrpflichtige wurden in sogenannte Wissenschaftskompanien eingegliedert, darüber hinaus wurden 200 einberufene Mitglieder der russischen Olympia-Auswahl in Sportkompanien integriert. Das russische Verteidigungsministerium hob hervor, dass die Frühjahrskampagne zur Einberufung 2023 unter schweren Bedingungen verlaufen sei. Ausländische Medien hätten versucht, die Einberufung zum Scheitern zu bringen und die russischen Streitkräfte zu diskreditieren." Quelle: RT DE