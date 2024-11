Biden empfängt Trump im Weißen Haus

Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat seinen kommenden Nachfolger Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Am Mittwochnachmittag begrüßten sich Biden und Trump im Oval Office vor Journalisten mit einem Handschlag.

Der Demokrat gratulierte dem Republikaner noch einmal persönlich zum Wahlsieg und versicherte, ihm eine reibungslose Machtübernahme zu ermöglichen. "Ich werde sicherstellen, dass Sie haben, was Sie brauchen", so der noch amtierende US-Präsident.



Trump bedankte sich für die Glückwünsche und sagte: "Politik ist hart. Und an vielen Stellen ist es keine besonders schöne Welt. Aber heute ist es eine schöne Welt und ich weiß sehr zu schätzen, dass dieser Übergang so reibungslos wie möglich abläuft."

Quelle: dts Nachrichtenagentur