Kiew ruft Botschafter aus Weißrussland zurück

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde verurteilte das Treffen und bezeichnete es als "einen weiteren und unverhohlenen unfreundlichen Akt" seitens Minsk.

Lukaschenko und Puschilin hatten am Dienstag ein offizielles Treffen in Minsk. Der weißrussische Präsident bot dem DVR-Chef seine Unterstützung bei der Wiederherstellung und Normalisierung des Lebens in der russischen Teilrepublik an."