Verwaltung von Saporoschje: Russische Soldaten setzen HIMARS bereits bei Aufstellung außer Gefecht

Weiter berichtet RT DE: "Dies sei darauf zurückzuführen, dass russische Truppen nicht nur gegnerische Feuerstellungen bekämpften, wenn die Stadt Energodar, ihre Vororte oder das AKW selbst angegriffen würden. Wichtig sei, so Rogow, dass schwere Waffen sowie Mehrfachraketenwerfer HIMARS bereits zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung zerstört würden.

Auch ein Vertreter des russischen Energieunternehmens Rosenergoatom teilte am Montag mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten das AKW Saporoschje seit Jahresanfang nicht mehr angegriffen. Geschosse waren demnach am Industriegelände von Energodar sowie am Küstenstrich eingeschlagen."

Quelle: RT DE