Sonneborn kritisiert von der Leyen: "Steht für next level Korruption"

Der Politiker und Satiriker Martin Sonneborn kritisiert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem überstandenen Misstrauensantrag scharf. "Es tut mir leid, das so hart sagen zu müssen, aber die EU-Kommission unter Frau von der Leyen steht nicht für Next Generation EU, sondern für Next Level Korruption", sagte Sonneborn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

"Kein Funken Diplomatie, aber Hunderte von Milliarden, die ohne parlamentarische Kontrolle in die Rüstungsindustrie verschoben werden. Wenn das nicht Anlass für ein Misstrauensvotum ist - was dann?", so der 60-Jährige, der für Die Partei im EU-Parlament sitzt. "Ich fürchte, das ist der letzte Sargnagel für das ehemalige Friedens- und Wohlstandsprojekt Europa", sagte Sonneborn. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)