Handelsstreit zwischen USA und China eskaliert weiter

Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. Als Vergeltung für neue Strafzölle der US-Regierung hat Peking am Mittwoch Sonderabgaben auf Importe aus den USA angekündigt. Dies soll 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Milliarden US-Dollar betreffen, teilte das chinesische Finanzministerium mit.

Unter anderem sollen die zusätzlichen Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Sojabohnen, Autos und Chemieprodukte erhoben werden. Wann die neuen Zölle in Kraft treten, soll später bekanntgegeben werden. Am Dienstagabend hatte die US-Regierung neue Sonderabgaben in Höhe von 25 Prozent auf 1.333 aus China importierte Produkte angekündigt. Auch diese Zölle sollen einen Gesamtwert von 50 Milliarden US-Dollar haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur