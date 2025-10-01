Politischer Showdown in Washington: Jetzt bleibt der Staat auf Sparflamme

dts berichtet, dass in den USA ein Haushalts-„Shutdown“ in Kraft getreten ist und zahlreiche Bundesbehörden ihren Betrieb einschränken müssen.

Mangels verabschiedeter Mittel stoppt die Regierung nicht zwingende Ausgaben. Museen, Parks und einzelne Programme fahren herunter. Beschäftigte ohne „essenziellen“ Status werden in den Zwangsurlaub geschickt. Dienste der öffentlichen Sicherheit laufen weiter.

Ökonominnen warnen vor Folgekosten und Vertrauensverlust. Die politische Blockade gefährdet statistische Veröffentlichungen und verzögert Bewilligungen. Unternehmen und Kommunen stellen sich auf Unwägbarkeiten bei Genehmigungen ein.

Quelle: ExtremNews



