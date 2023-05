Ukrainische Luftverteidigung schießt eigene Drohne ab

Die Luftverteidigung der ukrainischen Streitkräfte musste am späten Donnerstag eine ukrainische Drohne über der Hauptstadt Kiew abschießen, teilt das Kommando der ukrainischen Luftwaffe in sozialen Netzwerken mit.

Weiter berichtet RT DE: "Gegen 20:00 Uhr Moskauer Zeit am 4. Mai habe man die Kontrolle über ein unbemanntes Luftfahrzeug vom Typ Bayraktar-TB2 verloren, das einen Routineflug in der Region Kiew durchgeführt habe, heißt es in einer Erklärung auf Facebook:

"Der unkontrollierbare Flug der Drohne im Luftraum der Hauptstadt hätte zu unerwünschten Folgen führen können, daher wurde beschlossen, die Angelegenheit an mobile Gruppen zu verweisen. Ziel zerstört."

Vermutlich sei der Kontrollverlust "aufgrund einer technischen Störung" erfolgt. Deren Ursachen würden untersucht. Opfer habe es keine gegeben.

Am Donnerstag wurde in Kiew eine Luftangriffswarnung ausgegeben. Augenzeugen sagten TASS, mehrere Drohnen seien über Kiew gesichtet worden und die Luftverteidigung habe versucht, diese abzuschießen. Die Warnung wurde aufgehoben. Später meldeten die Stadtbehörden jedoch herabfallende Trümmer, eine Explosion und zwei Brände."

