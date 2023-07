Das russische Militär habe einen französischen AMX-Radpanzer erbeutet. Dies berichtete der russische Kriegsberichterstatter Andrei Rudenko auf seinem Telegramkanal. Der Militärkorrespondent schrieb, dass die ukrainische Armee dem Ansturm der taktischen Einheit Kaskad der DVR nicht standhalten konnte und den "angepriesenen Radpanzer in der Nähe von Ugledar" aufgab. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem vom Militärkorrespondenten geposteten Video sagt ein russischer Kämpfer, dass der Panzer vom ukrainischen Militär bei der Flucht aus Nowodonezkoje am Straßenrand zurückgelassen wurde. Die Soldaten hatten nicht einmal Zeit, die Munition abzufeuern. Der Kämpfer kommentiert den Verlust des französischen Panzers durch die Ukrainer auf dem Schlachtfeld so:



"Französische Räder sind für russischen Boden nicht geeignet."



Rudenko veröffentlichte auch ein Video, das im Inneren des Panzers aufgenommen wurde. Auf den Aufnahmen sind Panzergeschosse zu sehen.

Quelle: RT DE