Reiche trifft sich auf USA-Reise mit Bessent und Greer

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wird sich auf ihrer Reise in die USA am Freitag mit US-Finanzminister Scott Bessent und Donald Trumps Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen. Das schreibt POLITICO Pro Industrie & Handel unter Berufung auf Ministeriumskreise.

Im weiteren Programm wird sie am Samstag an einem von der AHK Washington organisierten Frühstück mit einer Delegation zahlreicher deutscher Unternehmen teilnehmen, die über Dependancen in den USA verfügen, wie POLITICO Pro Industrie & Handel unter Berufung auf das Ministerium berichtet. Mit dabei soll unter anderem Bayer sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur