„Identität und Souveränität“: Habib fordert Kurswechsel in UK

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 09:49 durch Sanjo Babić
Großbritannien (Symbolbild)
Großbritannien (Symbolbild)

Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

Der Deutschland-Kurier veröffentlicht ein Interview mit Ben Habib, Chef der Partei Advance UK. Er fordert eine strengere Migrationspolitik und eine Rückbesinnung auf tradiertes Wertefundament.

Habib kritisiert offene Grenzen und sieht demokratische Entscheidungswege ausgehöhlt. Er plädiert für klare Regeln bei Zuwanderung, eine Stärkung nationaler Institutionen und mehr direkte Verantwortung der Regierung gegenüber den Bürgern. Außenpolitisch fordert er Distanz zu supranationalen Vorgaben, die er als Übergriff auf nationale Souveränität versteht.

Gegner warnen vor gesellschaftlicher Spaltung und verweisen auf ökonomische Vorteile qualifizierter Einwanderung. Für die innenpolitische Agenda bleibt entscheidend, ob sich Mehrheiten für restriktivere Ansätze finden.

Quelle: ExtremNews


