Russische Behörden von Saporoschje: Einwohner werden evakuiert

Der Leiter der Bewegung "Wir zusammen mit Russland", Wladimir Rogow, hat in einem Gespräch mit der russischen Agentur RIA Nowosti über den Verlauf der in Teilen des Gebiets Saporoschje ausgerufenen Evakuierung berichtet. Er begründete die Maßnahme mit den ukrainischen Angriffen auf Ortschaften in der Nähe der Kontaktlinie, die in den letzten Tagen stark zugenommen hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zahl der Todesopfer und der Verletzten gehe bereits in die Dutzende. Mit Blick auf die Evakuierung sagte er: "Das ist eine zwingende und notwendige Maßnahme, die unseren Landsleuten das Leben retten soll. Die Menschen werden freiwillig in Sicherheit gebracht. Von einer Zwangsevakuierung der Bevölkerung kann keine Rede sein."

Zuvor hatte der Interimsgouverneur des Gebiets Saporoschje, Jewgeni Balizki, erklärt, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in den kommenden Tagen oder sogar Stunden beginnen könnte. Daher ordnete er eine Evakuierung von 18 Siedlungen an, die sich in der Nähe der Kontaktlinie befinden." Quelle: RT DE