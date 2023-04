Medwedew: Russische Verteidigungsindustrie hält der Belastung durch die Militäroperation stand

Russlands militärisch-industrieller Komplex sei in den letzten Jahren verstärkt staatlich finanziert worden und habe deswegen sein Potenzial in Bezug auf die Wissenschaft, das Personal und die Produktion bewahrt, erklärte der Vizechef des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew beim Bildungsmarathon Znanie.Russia (Kenntnis.Russland). So sei die russische Verteidigungsindustrie derzeit in der Lage, beliebige Aufgaben zu erfüllen. Dies berichtet das Magazin "RT DE"

Weiter berichtet RT DE: "Medwedew fügte hinzu: "Unser militärisch-industrieller Komplex bewältigt die besondere, erhöhte Belastung, mit der er heutzutage konfrontiert wird." Dies gelte sowohl für hochpräzise Waffen, Rohrartillerie und Panzer als auch für eine Vielzahl weiterer Waffen. Zudem betonte er, Russland sei derzeit nicht nur im Konflikt mit der Ukraine, sondern mit der gesamten NATO, die einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führe. Es sei "eine sehr, sehr schwierige Aufgabe". Dennoch zeigte sich Medwedew sicher, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird." Quelle: RT DE