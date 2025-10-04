Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„The Line“ unter Druck – Saudi-Arabiens Mega-Stadt wird geprüft und verkleinert

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 16:40 durch Sanjo Babić
Lage von The Line im Nordwesten Saudi-Arabiens
Lage von The Line im Nordwesten Saudi-Arabiens

Foto: Luistxo
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut ingenieur.de ist die 170 Kilometer lange Wüstenstadt „The Line“ deutlich zusammengestrichen worden. t3n und oe24 berichten, Saudi-Arabien lasse das 500-Milliarden-Dollar-Projekt überprüfen; Teile wie Skiresort und Kapazitäten stehen auf dem Prüfstand.

Die Analysen nennen als Gründe Kostenexplosionen, Zeitverzug und die Abhängigkeit vom Ölpreis, während zugleich Zweifel an Machbarkeit und Nutzen wachsen. Bei „The Line“ sollten emissionsfreie Mobilität, hochverdichtete Bebauung und digitale Steuerung verschmelzen; bis 2025 blieb davon deutlich weniger sichtbar als angekündigt. Entsprechend wird die Einwohnerzahl in Zwischenstufen kleiner geplant, Meilensteine verschoben und die Gesamtarchitektur adaptiert.

Neben der Finanzierung rücken ökologische Risiken und Governance-Fragen in den Fokus – von Hitzeinseln über Wasserbedarf bis zu Menschenrechtskontroversen rund um NEOM. Die Neubewertung könnte auch die Austragung der Winterspiele in der Region (Trojena) tangieren, falls Infrastrukturziele nicht rechtzeitig erreicht werden. Beobachter erwarten eine Priorisierung „harte Kernstücke zuerst“ und das Streichen ikonischer, aber teurer Elemente.

