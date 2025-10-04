„The Line“ unter Druck – Saudi-Arabiens Mega-Stadt wird geprüft und verkleinert

Laut ingenieur.de ist die 170 Kilometer lange Wüstenstadt „The Line“ deutlich zusammengestrichen worden. t3n und oe24 berichten, Saudi-Arabien lasse das 500-Milliarden-Dollar-Projekt überprüfen; Teile wie Skiresort und Kapazitäten stehen auf dem Prüfstand.

Die Analysen nennen als Gründe Kostenexplosionen, Zeitverzug und die Abhängigkeit vom Ölpreis, während zugleich Zweifel an Machbarkeit und Nutzen wachsen. Bei „The Line“ sollten emissionsfreie Mobilität, hochverdichtete Bebauung und digitale Steuerung verschmelzen; bis 2025 blieb davon deutlich weniger sichtbar als angekündigt. Entsprechend wird die Einwohnerzahl in Zwischenstufen kleiner geplant, Meilensteine verschoben und die Gesamtarchitektur adaptiert.

Neben der Finanzierung rücken ökologische Risiken und Governance-Fragen in den Fokus – von Hitzeinseln über Wasserbedarf bis zu Menschenrechtskontroversen rund um NEOM. Die Neubewertung könnte auch die Austragung der Winterspiele in der Region (Trojena) tangieren, falls Infrastrukturziele nicht rechtzeitig erreicht werden. Beobachter erwarten eine Priorisierung „harte Kernstücke zuerst“ und das Streichen ikonischer, aber teurer Elemente.

Quelle: ExtremNews



