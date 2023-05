Selenskyj sorgt mit Bachmut-Aussage für Verwirrung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag mit einer Aussage zum möglichen Verlust der Stadt Bachmut an russische Truppen für Verwirrung gesorgt. Vor einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima hatte ein Journalist Selenskyj gefragt, ob die Stadt noch in ukrainischer Hand sei, woraufhin der Präsident mit "Ich glaube nicht" antwortete.

Allerdings hatte der Reporter zuvor noch hinterhergeschoben, dass die Russen gesagt hätten, dass sie Bachmut eingenommen hätten. Ein Sprecher von Selenskyj sagte später, dass sich dessen Antwort auf diesen Nachsatz bezog. Er habe die russischen Aussagen zur Eroberung von Bachmut damit nicht bestätigt.

Selenskyj hatte in seiner Antwort weiter gesagt, dass von dem Ort "wenig übrig" sei - er sei "zerstört". "Es ist schade, es ist eine Tragödie, aber für heute ist Bachmut nur in unseren Herzen", so der Präsident. Bachmut in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine ist bereits seit Mai 2022 der Schauplatz schwerer Kämpfe. Zuletzt hatten das russische Verteidigungsministerium und die Söldner-Gruppe Wagner die angebliche Eroberung der Stadt gemeldet. Quelle: dts Nachrichtenagentur