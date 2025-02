Drohne trifft Sarkophag der Atomruine von Tschernobyl

In der Nacht auf Freitag ist es auf dem Gelände von Tschernobyl zu einer Explosion gekommen. Man sei darüber informiert worden, dass eine Drohne auf dem Dach der mit einem Sarkophag geschützten Atomruine eingeschlagen sei, teilte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) mit.

Brandschutzpersonal und -Fahrzeuge waren demnach innerhalb weniger Minuten vor Ort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Anzeichen für einen Bruch des inneren Sicherheitsbehälters. Die Strahlungswerte innerhalb und außerhalb des Gebäudes seien weiterhin "normal und stabil". Die Ukraine teilte derweil mit, dass eine russische Drohne für den Vorfall verantwortlich sein soll.

Der Zwischenfall in Tschernobyl und die jüngsten verstärkten militärischen Aktivitäten in der Umgebung des AKW Saporischschja unterstrichen die anhaltenden Risiken für die nukleare Sicherheit, sagte IAEO-Chef Rafael Grossi. "Es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, und die IAEO bleibt in höchster Alarmbereitschaft."

Quelle: dts Nachrichtenagentur