Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Russlands Verteidigungsministerium hat seinen täglichen Frontbericht veröffentlicht. Der Sprecher des Ministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, informiert über den weiteren Verlauf der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine über 50 Soldaten sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ 2C3 Akazija. Darüber hinaus wurde ein Munitionsdepot in der Nähe des Dorfes Kislowka im Gebiet Charkow vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman umfassten die Verluste des ukrainischen Militärs über 90 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pickups, eine Panzerhaubitze vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-30. Bei Donezk kamen mehr als 300 ukrainische Soldaten ums Leben. Außerdem wurden drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Akazie-Panzerhaubitze und eine D-20-Haubitze zerstört. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje erlitt die Ukraine Verluste von bis zu 40 Soldaten, sowie von drei Fahrzeugen und einem Artilleriesystem des Typs M777 aus US-Produktion. Außerdem wurde im Gebiet Saporoschje ein ukrainisches Treibstoffdepot vernichtet. Am Frontabschnitt Cherson verlor Kiew bis zu 20 Soldaten, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ Gwosdika." Quelle: RT DE