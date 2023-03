Chef der ukrainischen Armee trifft hohe US-amerikanische, britische und polnische Kommandeure

Der ukrainische Militärchef Waleri Saluschny hat geschrieben, er habe den Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte der NATO in Europa (SACEUR), Christopher G. Cavoli, den Generalstabschef der polnischen Armee, Rajmund Andrzejczak, und den britischen Generalstabschef, Admiral Sir Antony David Radakin, getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nachricht auf seinem Telegram-Kanal heißt es:

"Hatte heute ein sehr wichtiges Treffen für die Ukraine. Habe mich gefreut, meine befreundeten Kollegen zu sehen: den Obersten Alliierten Befehlshaber der NATO in Europa – Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, US-Armeegeneral Christopher Cavoli; den britischen Generalstabschef Admiral Sir Tony Radakin; den Generalstabschef der polnischen Streitkräfte, General Rajmund Andrzejczak."

Saluschny sagte, er habe sie über die Lage an der Front, auch in der Nähe von Artjomowsk [ukrainisch Bachmut], unterrichtet. Er schrieb, dass er mit ihnen auch über die Lieferungen militärischer Ausrüstungen an die Ukraine gesprochen habe."

Quelle: RT DE