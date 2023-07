Washingtons Entscheidung, der Ukraine Streumunition zu übergeben, ist auf den Wunsch des Pentagons zurückzuführen, sich von Vorräten zu befreien. Dies erklärte die frühere Pentagon-Analytikerin Karen Kwiatkowski im Gespräch mit RIA Nowosti. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den USA hergestellte Streubomben sind schwer zu verkaufen, weil sie in vielen Ländern verboten sind. Daher ist das Pentagon bereit, diese in der Ukraine abfeuern zu lassen. Karen Kwiatkowski, die ehemalige Geheimdienstanalytikerin im Pentagon und Oberstleutnant der US-Luftwaffe, äußerte sich zu dem Thema gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Kwiatkowski, mittlerweile über 60, ist seit rund 20 Jahren eine der prominenten Figuren der US-amerikanischen Friedensbewegung. RIA Nowosti zitiert sie wie folgt:

"Das Interesse des Pentagons scheint darin zu liegen, sich von den Munitionsvorräten zu befreien. Und es ist ehrlich gesagt schwierig, die Streubomben aus Profitgründen loszuwerden, da so viele Nationen sie verboten haben."

Laut Kwiatkowski erwarte das US-Verteidigungsministerium mit der Entscheidung, Streumunition an die Ukraine zu liefern, profitablere neue Waffen entwickeln und verkaufen zu können, die für gleiche Zwecke eingesetzt werden. Hierzu führte sie aus:

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Lieferung dieser Bomben von den USA mit Zustimmung der NATO genauso sorgfältig und mit dem gleichen Maß an Kompetenz sowie Verantwortung umgesetzt wird, wie es auch bei anderen an die Ukraine gelieferten westlichen der Fall Waffen war."

Kwiatkowski betonte, dass Kiew bislang keine Zurückhaltung beim Einsatz der westlichen Waffensysteme an den Tag gelegt habe. Und es gebe keinen Grund anzunehmen, dass die Ukraine mehr Verantwortung beim Einsatz von Streumunition zeigen würde, hieß es weiter.

Bei Streumunition handelt es sich um Sprengladungen, die mit großen Mengen explosiver Submunition für verschiedene Zwecke geladen sind. Am 1. August 2010 ist das Übereinkommen über Streumunition in Kraft getreten, das 123 Staaten unterzeichnet, aber nur 110 Staaten ratifiziert haben. Sie verpflichteten sich, unter keinen Umständen derartige Munition herzustellen, zu verwenden oder an andere weiterzugeben. Die USA, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Lettland, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, die Türkei und die Ukraine haben das Übereinkommen nicht unterzeichnet."

