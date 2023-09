Putin bezeichnet Gentechnik als Waffe mit zerstörerischer Kraft

Wladimir Putin hielt am 1. September, dem traditionellen ersten Schultag in Russland, eine Unterrichtsstunde an einer Dorfschule im Gebiet Twer ab. Dabei kam die Rede auch auf Genetik und Gentechnik. Der russische Präsident erwähnte in einem im Fernsehen ausgestrahlten Ausschnitt, dass es sich dabei um eine potenziell gefährliche Waffe handelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Gespräch mit Schülern die Gentechnik als eine Waffe mit zerstörerischer Kraft bezeichnet. Wörtlich sagte der Präsident in dem Gespräch, das am Sonntagabend in der Sendung "Moskau, Kreml, Putin" des TV-Senders Rossija 1 in Ausschnitten ausgestrahlt wurde: "Es heißt, dass diejenigen, die in diesem Bereich vorn liegen, über Waffen von schrecklicher Zerstörungskraft verfügen werden." Putin betonte, es sei wichtig, dass die positiven Ansätze, die in dieser Wissenschaft stecken, nicht zu einer Bedrohung für die Menschheit werden. Das Gespräch war Teil der traditionellen Unterrichtsstunde "Gespräch über Wichtiges", die Prominente in Russland am ersten Schultag eines Schuljahres vor Schulklassen abhalten. Wladimir Putin leistete seine Unterrichtsstunde in diesem Jahr im Dorf Turginowo in dem Gebiet Twer ab. Das Staatsoberhaupt besuchte dort die örtliche Schule und besichtigte ein neuerrichtetes Kultur- und Freizeitzentrum." Quelle: RT DE