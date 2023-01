Rostec-Chef: Serienproduktion moderner Kalaschnikow-Gewehre Typ AK-12 beginnt in diesem Jahr

Weiter berichtet RT DE: "Unter Berücksichtigung der Erfahrung in der militärischen Spezialoperation sei das Gewehr vom Typ AK-12 erheblich verbessert worden. Die Serienproduktion dieser verbesserten Version soll schon im Jahr 2023 beginnen, erklärte Sergei Tschemesow, der Chef der russischen Staatsgesellschaft für die Entwicklung, Produktion und den Export von industriellen High-Tech-Erzeugnissen Rostec, gegenüber RIA Nowosti.

Tschemesow zufolge arbeite das Unternehmen Rostec eng mit dem russischen Militär zusammen und erhalte kontinuierlich Feedback. Deshalb könne das Unternehmen schnell auf sich ändernde Bedürfnisse reagieren, konstruktive Änderungen vornehmen und seine Erzeugnisse verbessern. Tschemesow an:

"Übrigens wurde das Sturmgewehr AK-12 auf der Grundlage der Erfahrungen des Einsatzes in der Spezialoperation erheblich verbessert. Es ist viel bequemer und ergonomischer geworden. In diesem Jahr wird eine aktualisierte Version in Serienproduktion gehen."