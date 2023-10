Womöglich tausende Tote nach Erdbeben in Afghanistan

Bei einem Erdbeben in Afghanistan hat es womöglich tausende Tote gegeben. Laut Medienberichten sprach ein Taliban-Sprecher am Sonntag von 2.000 Todesopfern, nachdem am Vortag von "über 100 Toten" die Rede gewesen war.

Das Beben der Stärke 6,3 ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr Ortszeit (08:30 Uhr deutscher Zeit), das Epizentrum soll rund 40 Kilometer westlich der Stadt Herat gelegen haben. Das Beben und starke Nachbeben seien aber nach Zeugenangaben auch in den benachbarten Provinzen Badghis und Farah zu spüren gewesen, wie es hieß. Aus Afghanistan gibt es oft nur sehr spärlich Informationen, seit die Taliban dort wieder herrschen gibt es nur wenige westliche Journalisten im Land. Quelle: dts Nachrichtenagentur