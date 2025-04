Bericht: Merz bereitet Ukraine-Reise vor

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant für den Fall seiner rechtzeitigen Wahl offenbar eine unmittelbare Reise in die Ukraine. Wie das Nachrichtenmagazin Politico berichtet, soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum 9. Mai Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel der "Koalition der Willigen" eingeladen haben.

"Am 9. Mai möchten wir ein Treffen der Koalition der Willigen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und unter Beteiligung von Präsident Selenskyj abhalten, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine festzulegen", sagte der per Video zugeschaltete ukrainische Außenminister Andrij Sybiha laut einem Redemanuskript am Montag beim EU-Außenministertreffen in Luxemburg.



Auch der deutsche Bundeskanzler - und damit sehr wahrscheinlich Merz - soll an dem Treffen in der Ukraine teilnehmen. Eine mögliche Ukraine-Reise von Merz Anfang Mai sei in Vorbereitung, schreibt das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf "informierte Kreise" in Berlin und Brüssel.



Neben Merz sollen demnach auch andere hochrangige Staats- und Regierungschefs wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der polnische Premier Donald Tusk teilnehmen. Ein Sprecher von Merz wollte den Bericht laut Politico nicht kommentieren.



Das geplante Treffen - voraussichtlich in Kiew - käme parallel zu Wladimir Putins Parade zum 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, welche am 9. Mai in Moskau geplant ist. Der 9. Mai ist zudem Europatag.



Sybiha hat auch die EU-Außenminister zu diesem Datum eingeladen. "Am 9. Mai, dem Europatag, lade ich Sie alle in die Ukraine ein, um das nächste informelle Treffen der EU-Außenminister abzuhalten", sagte Sybiha laut Redemanuskript.



Die EU-Außenminister sind für den 8. Mai bereits nach Warschau zu einer informellen Tagung unter der polnischen Ratspräsidentschaft eingeladen.

