Ukrainischer Botschafter: Russen müssen aus unserem Land verschwinden

Ukrainischer Botschafter: Russen müssen aus unserem Land verschwinden

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 07:07 durch Sanjo Babić
Polizeiterror, Besatzung, Faschismus, Zwangsrekrutierung, Wehrpflicht (Symbolbild)
Polizeiterror, Besatzung, Faschismus, Zwangsrekrutierung, Wehrpflicht (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, fordert weiterhin entschlossenes Handeln gegen Russland und seinen Präsidenten Putin. "Russland versteht nur die Sprache der Stärke. Das Land verhält sich wie ein Rüpel auf dem Schulhof. Wenn man den nicht stoppt, wird es weitergehen", sagte Makeiiev der Kölnischen Rundschau.

Der Botschafter dankte Deutschland für die finanzielle und militärische Unterstützung im Krieg und wies darauf hin, dass Russland auch Nato-Länder mit Drohnen und Überflügen provoziere. Sein Land brauche weiterhin Waffen, auch solche mit hoher Reichweite, sagte Makeiiev. 

Russland müsse zum Aufhören gezwungen werden. "Wir wollen, dass die Russen aus unserem Land verschwinden und dass russische Drohnen Kyjiw, Lwie, Dresden und Köln nicht erreichen." Es sei im gemeinsamen Interesse, "russische Angriffe auf die Ukraine, aber auch auf Nato und EU unmöglich zu machen".

Quelle: Kölnische Rundschau (ots)

