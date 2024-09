Israel meldet Tod von Hisbollah-Chef

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist nach Angaben der israelischen Streitkräfte tot. Er sei am Freitag bei einem israelischen Luftschlag auf das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut getötet worden, teilte die Armee am Samstagmorgen mit. Außerdem seien Ali Karaki, den Kommandeur der Südfront der Hisbollah, sowie weitere Kommandeure der Hisbollah ums Leben gekommen.

Die israelische Luftwaffe hatte nach eigenen Angaben für das Hauptquartier der Hisbollah am Freitag präzise Geheimdienstinformationen vorliegen. Das Hauptquartier befand sich demnach unter einem Wohngebäude in der libanesischen Hauptstadt. Quelle: dts Nachrichtenagentur