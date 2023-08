Ukraine garantiert keine sichere Durchfahrt von Schiffen durch temporäre Korridore im Schwarzen Meer

Ein Vertreter der ukrainischen Marine, Dmitri Pletentschuk, hat erklärt, es sei derzeit nicht möglich, die Sicherheit von Schiffen, die temporäre Korridore im Schwarzen Meer passieren, vollständig zu gewährleisten. Er sagte im ukrainischen Fernsehen: "Wir haben die Schiffseigner und Kapitäne gewarnt, dass es im Moment unmöglich ist, 100 Prozent Sicherheit zu garantieren. Gleichzeitig findet all dies unter der Kontrolle der ukrainischen Armee statt, und wir tun alles, was in unserer Macht steht." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatten die ukrainischen Behörden vorübergehende Korridore für Handelsschiffe auf dem Weg zu und von den Schwarzmeerhäfen Tschernomorsk, Odessa und Juschny angekündigt. Später teilte die ukrainische Marine mit, dass die Registrierung von Schiffen, die bereit seien, die vorübergehenden Routen im Schwarzen Meer zu benutzen, ab sofort möglich sei." Quelle: RT DE