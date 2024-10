Finnische Außenministerin warnt Europa: "Traue Putin alles zu"

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen warnt Europa davor, den russischen Präsidenten Putin zu unterschätzen. "Ich traue Putin alles zu", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Um sich gegen Russland zu wappnen, müsste Europa noch mehr in Abschreckung und Verteidigung investieren. Deutschland und Frankreich seien Hauptziele des hybriden Kriegs Russlands. Vor allem die Desinformation der Menschen "hat das Ziel, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlässt", so die Politikerin der konservativen Nationalen Sammlungspartei.



Die Ukraine aber brauche die größtmögliche Unterstützung. Ohne Bundeskanzler Scholz direkt zu kritisieren, der die Lieferung weitreichender Waffen wie den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine ablehnt, sagte sie: "Im Rahmen des Völkerrechts darf man auch militärische Ziele außerhalb der eigenen Landesgrenzen angreifen - also auf der Seite des Aggressors." Putin sei ein Diktator, "der nur Stärke versteht".



Valtonen kritisierte zudem, dass Europa zu wenig für seine Verteidigung tue: "Europa muss mehr in die eigene Verteidigung und Abschreckung investieren." Europa müsse "endlich erwachsen werden". Frieden könne "mit einer glaubwürdigen Abschreckung gelingen". Deshalb dürfte die Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen.



"Wenn man denkt, dass man den Krieg beenden kann, in dem man der Ukraine keine Waffen mehr liefert, dann kann ich nur sagen: Das führt nicht zum Ende des Krieges, es führt zum Ende der Ukraine", warnte die Außenministerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur