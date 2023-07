Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zufolge haben sich in Europa im Jahr 2022 mehr Menschen mit dem Dengue-Fieber infiziert als im gesamten vorangegangenen Jahrzehnt. Auch Erkrankungen am West-Nil-Fieber sind sprunghaft angestiegen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Verteidigungsministerium hat am Dienstag in einem Briefing darauf aufmerksam gemacht, dass diese "Verschlechterung der Seuchensituation" in Europa einhergeht mit gewissen Forschungsaktivitäten von US-Biolaboren."

Quelle: RT DE