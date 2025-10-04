Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Hamas signalisiert Freilassung aller Geiseln – Verhandlungen über Vermittler

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Die Flagge der Hamas, eine Kalligrafie der Schahāda vor grünem Hintergrund.
Die Flagge der Hamas, eine Kalligrafie der Schahāda vor grünem Hintergrund.

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts (via FinanzNachrichten.de) bietet die Hamas die Freilassung aller israelischen Geiseln an – lebende wie tote. Voraussetzung seien ein Ende der Kampfhandlungen, ein Rückzug Israels aus Gaza und Verhandlungen über Vermittler.

In einer auf Telegram verbreiteten Erklärung bekräftigt die Hamas ihre Bereitschaft, unverzüglich Gespräche aufzunehmen, um Details einer Vereinbarung über Vermittlerstaaten zu klären. Neben dem Ende der Bombardierungen und einem Abzug der israelischen Streitkräfte nennt die Gruppe die Übergabe der Verwaltung Gazas an ein „unabhängiges Gremium palästinensischer Technokraten“ mit breiter regionaler Unterstützung. Darüber hinaus verweist die Erklärung auf Punkte aus einem zuvor diskutierten Vorschlag des US-Präsidenten, die „im Rahmen eines umfassenden palästinensischen nationalen Rahmens“ beraten werden sollen.

Konkrete Zeitpläne oder Namen möglicher Vermittler nennt die Mitteilung nicht. Wie Israel auf die Offerte reagiert, war zunächst offen.

Quelle: ExtremNews

