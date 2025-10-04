Hamas signalisiert Freilassung aller Geiseln – Verhandlungen über Vermittler

Laut dts (via FinanzNachrichten.de) bietet die Hamas die Freilassung aller israelischen Geiseln an – lebende wie tote. Voraussetzung seien ein Ende der Kampfhandlungen, ein Rückzug Israels aus Gaza und Verhandlungen über Vermittler.

In einer auf Telegram verbreiteten Erklärung bekräftigt die Hamas ihre Bereitschaft, unverzüglich Gespräche aufzunehmen, um Details einer Vereinbarung über Vermittlerstaaten zu klären. Neben dem Ende der Bombardierungen und einem Abzug der israelischen Streitkräfte nennt die Gruppe die Übergabe der Verwaltung Gazas an ein „unabhängiges Gremium palästinensischer Technokraten“ mit breiter regionaler Unterstützung. Darüber hinaus verweist die Erklärung auf Punkte aus einem zuvor diskutierten Vorschlag des US-Präsidenten, die „im Rahmen eines umfassenden palästinensischen nationalen Rahmens“ beraten werden sollen.

Konkrete Zeitpläne oder Namen möglicher Vermittler nennt die Mitteilung nicht. Wie Israel auf die Offerte reagiert, war zunächst offen.

Quelle: ExtremNews