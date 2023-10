Gallant: "Wir müssen für jedes Szenario bereit sein"

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant hat am Samstag Truppen im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon besucht. "Wir müssen wachsam sein und uns auf jedes mögliche Szenario vorbereiten", zitiert die "Jerusalem Post" Gallant.

Bei seinem Besuch wurde der Verteidigungsminister über Aktivitäten in der Grenzregion sowie die Einsatzbereitschaft der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) unterrichtetet. Die Hisbollah habe beschlossen, sich an den Kämpfen der Hamas zu beteiligen und zahle nun den Preis dafür, so Gallant. "Große Herausforderungen erwarten uns."

Am Tag genau vor zwei Wochen hatte die Hamas einen groß angelegten Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel begonnen. Auch aus dem Grenzgebiet zum Libanon finden seit dem immer wieder Angriffe auf israelische Truppen und Einrichtungen statt. Als Reaktionen darauf greifen die israelischen Streitkräfte regelmäßig Ziele im Süden des Libanon mit Flugzeugen und Artillerie an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur