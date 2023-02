AfD: Statt Verbrennungsmotor abzuschaffen: EU-Wahn in die Schranken weisen!

Er ist eine Erfindung, die wie kaum eine andere für deutsche Ingenieurskunst steht und in den vergangenen hundert Jahren die Menschheit geprägt hat. Doch bald ist es vorbei mit dem Auto mit Verbrennungsmotor. Ab 2035 heißt es: Bahncard statt Familienkombi, Lastenrad statt Firmentransporter. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das EU-Parlament hat beschlossen, dass in zwölf Jahren keine Benzin- und Dieselmotoren mehr verbaut werden dürfen. Ernsthafte Alternativen sind mehr als mau: Fahrzeuge mit Elektroantrieb werden sich nur noch Großverdiener leisten können. Und ob in Zeiten der Energiekrise überhaupt noch Strom für das Auto übrig sein wird, bleibt abzuwarten.

Wir haben einen Vorschlag: Noch vor dem Verbrenner-Aus muss der Regulierungswahn der Europäischen Union ein für alle Mal beendet werden. In Brüssel und Straßburg legen lebensfremde Politiker fest, dass wir Insekten ins Essen gemischt bekommen, dass Unmengen an Ackerfläche für Windkraft zweckentfremdet werden – und dass wir überrannt werden von Abermillionen an illegalen Zuwanderern. Beenden wir es gemeinsam: Im kommenden Jahr sind Europawahlen, und mit dem Kreuz bei der AfD kann jeder ein wirksames Signal für die Freiheit setzen."





Quelle: AfD Deutschland