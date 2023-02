OVKS-Stabschef: Einsatz der Mitgliedsstaaten bei Militäroperation nicht nötig

Generaloberst Anatoli Sidorow, der Chef des gemeinsamen Stabs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), hat auf einer Pressekonferenz angegeben, nichts davon zu wissen, ob eine Teilnahme der OVKS-Truppen an der Spezialoperation in der Ukraine geplant sei. Und weiter: "Wenn es um meine persönliche Meinung geht, dann besteht in diesem Stadium einfach kein Bedarf." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor verkündete RusslandsAußenminister Sergei Lawrow, sein Land habe nicht die OVKS-Staaten um Hilfe bei der Militäroperation gebeten. Zugleich stellte er fest, dass Russland alles Notwendige habe, um die Ziele des Einsatzes in der Ukraine erreichen zu können." Quelle: RT DE