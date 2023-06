Russisches Außenministerium will Vertretungen in Donezk und Lugansk eröffnen

Das russische Außenministerium plant die Eröffnung von Vertretungsbüros in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Der entsprechende Verordnungsentwurf wurde am Mittwoch auf dem offiziellen Portal dazu veröffentlicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Dokument heißt es, dass das diplomatische Amt beabsichtige, die Liste der territorialen Büros des Ressorts in Russland zu ändern und die Vertretungen in Donezk und Lugansk hinzuzufügen."

Quelle: RT DE