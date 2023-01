Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Am Frontabschnitt bei Kupjansk hat die russische Artillerie ukrainische Truppen in der Nähe der Siedlungen Dwuretschnaja und Berestowoje, Gebiet Charkow, sowie Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk beschossen. Über 40 ukrainische Soldaten wurden getötet und ein Fahrzeug zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Waldgebiet von Serebrjanskoje am Frontabschnitt bei Krasny Liman sind die ukrainischen Einheiten ebenfalls unter russisches Artilleriefeuer geraten. Kiews Truppen erlitten dabei Verluste von bis zu 70 Soldaten, vier gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei US-Artillerieaufklärungsradare vom Typ AN/TPQ-37 bzw. AN/TPQ-50 wurden zerstört. In der Volksrepublik Donezk befreite die russische Armee das Dorf Krasnopolje. Im Laufe des Tages wurden in Richtung Donezk über 60 ukrainische Soldaten getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, zwei Msta-B- und D-30-Haubitzen sowie ein US-Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 wurden zerstört. An der Front im Gebiet Saporoschje seien im Laufe des Tages bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet worden, hieß es weiter. Drei Fahrzeuge und ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad wurden hier zerstört. Im Gebiet Dnjepropetrowsk griff die russische Armee einen temporären Sammelpunkt der ukrainischen Truppen mit hochpräzisen bodengestützten Waffen an, und zwar in der Nähe der Ortschaft Marganez. Dabei wurden ein US-amerikanischer HIMARS-Mehrfachraketenwerfer mitsamt Besatzung sowie zwei Fahrzeugen in einer ungedeckten Feuerstellung eliminiert. Außerdem schossen die Luftverteidigungskräfte der russischen Armee binnen 24 Stunden drei ukrainische Drohnen in den Gebieten Kremennaja (LVR) und Schowtnewoje (Gebiet Charkow) ab. Überdies wurden 14 HIMARS-Raketen in den DVR-Gebieten Awdejewka und Piliptschatino sowie in Tscherwonopopowka, Volksrepublik Lugansk, abgefangen." Quelle: RT DE