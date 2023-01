Solowjow: "Deutsche Panzer auf russischem Boden – Das ist der Beginn des Heiligen Krieges"

In einem Interview in der Sendung "Vollkontakt mit Wladimir Solowjow" sprach der ehemalige Leiter der Strafverfolgungsabteilung der US-Armee im Pentagon und frühere Senator des Bundesstaates Virginia, Oberst a.D. Richard H. Black, über Deutschlands Zwangslage in Bezug auf die Entsendung von Panzern in die Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Black sagte, dass Deutschland trotz des Drucks der ukrainischen Regierung und seiner Verbündeten zögere, den Einsatz seiner Leopard-2-Panzer zu genehmigen, da es sich dadurch zunehmend und direkt in den Konflikt mit Russland verwickeln würde.

Der Moderator Solowjow wies ihn darauf hin, dass es sich nicht nur um die Überschreitung einer "roten Linie" handeln würde, sondern um den Beginn des "Heiligen Krieges", der die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg bis an die Front begleitet habe." Quelle: RT DE