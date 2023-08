Die Ortschaften Staromaiorskoje und Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk stehen unter der Feuerkontrolle der russischen Streitkräfte, teilte Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptverwaltungsrates des Gebiets Saporoschje, gegenüber TASS mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dort seien ihm zufolge russische Artillerie sowie die Luftwaffe im Einsatz. Damit wies Rogow die ukrainischen Meldungen zurück, dass Kiews Truppen die besagten Siedlungen besetzt haben sollen.

Ferner gab der Beamte an, dass die ukrainischen Einheiten am Frontabschnitt Saporoschje in den zurückliegenden 24 Stunden mehrere Hundert Soldaten verloren hätten."

Quelle: RT DE