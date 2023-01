Ukrainischer Militärausbilder verrät Schwierigkeiten beim Fahren eines Leopard-Panzers

Weiter berichtet RT DE: "Dem Artikel zufolge seien die deutschen Panzer moderner und komplexer als ihre sowjetischen Gegenstücke, an die die Ukrainer gewöhnt sind. Und dies werde den Truppen Schwierigkeiten bereiten. Die Autoren zitierten einen Ausbilder der ukrainischen Streitkräfte mit den Worten: "Es ist, als würde man ein Auto aus den 1950er Jahren fahren und dann in einen Porsche einsteigen."

Nach langen Diskussionen über die Lieferung westlicher Panzer an Kiew hatte sich die Bundesregierung am Mittwoch bereit erklärt, der Ukraine Leopard-2-Kampffahrzeuge zu liefern. Geplant ist die Aufstellung von zwei Panzerbataillonen, wobei Berlin in der ersten Phase eine Kompanie von 14 A6-Kampfpanzern aus Bundeswehrbeständen verlegen wird. Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministers, Boris Pistorius, könnten die Panzer Ende März in der Ukraine eintreffen."

