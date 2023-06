Zwei Verletzte durch ukrainischen Beschuss auf Grenzsiedlung im Gebiet Kursk

Der Gouverneur des russischen Gebiets Kursk, Roman Starowoit, hat auf Telegram einen ukrainischen Angriff auf die Siedlung Gluschkowo gemeldet. Demnach seien dort zwei Einschläge registriert worden. Zwei Menschen seien durch Splitter zu Schaden gekommen. Ihnen komme derzeit alle erforderliche ärztliche Hilfe zu. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Politiker teilte außerdem mit, dass durch den Beschuss Fensterscheiben und Balkons in zwei Mehrfamilienhäusern beschädigt worden seien. Schäden gebe es auch an zwei Privathäusern und vier Autos. Betroffen seien auch ein Kindergarten, das örtliche Haus der Kultur und zwei Verwaltungsgebäude. In Teilen der Siedlung gebe es keinen Strom.

Starowoit meldete zudem eine abgeschossene ukrainische Drohne. Als Beleg postete er Fotos, auf denen die Folgen des Angriffs und Teile einer Drohne zu sehen waren. "



Quelle: RT DE