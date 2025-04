BDI sieht Europa im Zollstreit in starker Verhandlungsposition

BDI-Präsident Peter Leibinger sieht Europa im Zollstreit mit den USA in einer starken Verhandlungsposition. "Wir sollten in den Dialog gehen mit diesem schwierigen Kunden und Angebote machen", sagte Leibinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe über US-Präsident Donald Trump.

Aber gleichzeitig müsse man die eigenen Instrumente "kennen und notfalls anwenden". Dazu müsse die EU selbstbewusster auftreten. "Wir haben Verhandlungsmasse", sagte Leibinger. "Amerika ist in vielen Dingen von Europa abhängig und wird es auch bleiben."



Leibinger nannte mehrere Bereiche, in denen er große Abhängigkeiten der USA sieht: "Zum Beispiel wird jeder einzelne Chip der neuesten Generation mit europäischer Technologie hergestellt, auf EUV-Mikrolithographie-Maschinen", sagte der BDI-Chef. "Rund 70 Prozent der Präzisions-Teile, die in Amerika produziert werden, werden auf deutschen oder europäischen Maschinen hergestellt." Bei der Prozess-Sensorik gebe es eine große Abhängigkeit von Deutschland. "Wir sollten da Gegenzölle als letztes Mittel in Betracht ziehen - und gleichzeitig die Hand ausstrecken für Verhandlungen", so das Plädoyer des Industrie-Vertreters.



Trumps Verhandlungsstrategie sei es, sich zwei sich widersprechende Ziele zurechtzulegen. "Welches Ziel er dann wirklich verfolgt, entscheidet er spontan, instinktgetrieben", so Leibinger, der selbst lange in den USA lebte. "Er will klar die Re-Industrialisierung Amerikas. Er fühlt sich aber auch von der EU unfair behandelt und ausgenutzt, und fordert deshalb mindestens den Ausgleich des Handelsdefizits." Mit beidem könne man zurechtkommen. "Trump spielt kein Schach, Trump spielt Dame", sagte Leibinger den Funke-Zeitungen. "Der übernächste Zug wird nur erkennbar, wenn man den nächsten gemacht hat. Darauf müssen wir uns einstellen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur