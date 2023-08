Russische Luftwaffe greift ukrainische Truppen in Donezker Volksrepublik an

Wie Oleg Tschechow, der Leiter des Pressezentrums des Truppenverbands Ost der russischen Streitkräfte berichtet, hat die russische Luftwaffe in der Nähe von fünf Siedlungen in der Donezker Volksrepublik (DVR) Ansammlungen von Soldaten und Militärgerät der ukrainischen Armee angegriffen: "Zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika wurden durch Lancet-Drohnen in Welikaja Nowoselka und Wremewka zerstört." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kampfjets trafen Orte, an denen sich Soldaten und Militärgerät der ukrainischen Armee in den Gebieten Welikaja Nowoselka, Sowchose Oktjabr, Uroschainoje, Staromajorskoje und Rasdolnoje sammelten", so Tschechow weiter.

Außerdem schoss die russische Luftabwehr drei ukrainische Drohnen ab. Darüber hinaus behinderten Einheiten des Verbands Ost die Rotation ukrainischer Truppen nahe Uroschainoje. Quelle: RT DE