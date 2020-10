Für wen sind landesweit Internierungslager in Kanada geplant?

Dieser Frage versuchte Randy Hillier, ein Politiker auf dem Lande in Ontario, Kanada, am achten Oktober nachzugehen. Seine Fragen wurden von Paul A. Calandra, dem Vorsitzenden des Regierungshauses, jedoch beantwortet, ohne sie zu beantworten. Sehen Sie sich diesen kurzen nun auf deutsch übersetzten Videoclip hier an!

Hillier beschreibt sich selbst als einen wahren Gläubigen an Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Zuletzt wurde er bei den Parlamentswahlen 2018 in Ontario als progressiv-konservatives Mitglied des Provinzparlaments für Lanark-Frontenac-Kingston gewählt. Er kommentiert den Vorgang, den man im nachfolgenden Video sehen kann, wie folgt: "Der Premier ist meinen Fragen seit Juli aktiv ausgewichen. Heute war nur ein weiteres Beispiel für den neuen Status quo im Queen's Park, keine Antwort. Nach diesem Austausch bin ich nicht einmal sicher, ob der Premier und sein Kabinett wissen, was in Bezug auf die Bundesregierung vor sich geht, die eine Ausweitung der Isolations-/Quarantäneeinrichtungen von Küste zu Küste in Erwägung zieht. Die Sprache im RFI ist zu schwammig und zweideutig, und wir sollten uns über den Zweck dieser Isolations-/Quarantäneeinrichtungen klar werden. Ich habe klare und präzise Fragen über die Ausschreibung der Bundesregierung für "Isolations-/Quarantäneeinrichtungen" in Ontario gestellt. Wo werden sie sein, wie viele wird es geben, und wie viele Menschen werden untergebracht werden? Der Leiter des Repräsentantenhauses der Regierung schlägt vor, dass diese für "internationale Reisende" bestimmt sind, doch in der Ausschreibung heißt es: "Öffentliche Gesundheit und andere damit zusammenhängende Bundesanforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemiebekämpfung". Meine Frage zu diesem Zweck habe ich verkürzt, und wieder einmal weigerte sich die Regierung, eine Antwort zu geben. Warum will sie nicht antworten? Es scheint mir, dass ihnen diese Vorschläge nicht einmal bekannt sind." Deutsche Version: Englischsprachiges Originalvideo: Quelle: ExtremNews