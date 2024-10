Nordkorea: Strack-Zimmermann sieht "unvorstellbare Provokation"

Nach Berichten über den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der russischen Region Kursk fordert FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Reaktion der Nato.

Strack-Zimmermann sagte der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe): "Wir haben es hier mit einer unvorstellbaren Provokation der freien westlichen Welt gegenüber zu tun. Die Achse des Bösen ist aktiv." Strack-Zimmermann ergänzte: "Das ist die große, erste Herausforderung für den neuen Nato-Generalsekretär Mark Rutte." Ein solcher Einsatz sei "keine Frage einzelner Nationen. Die Nato muss reagieren", sagte die Europaabgeordnete.



Die FDP-Politikerin sagte weiter: "Es ist klar, dass wir so etwas nicht zulassen dürfen. Wer garantiert uns denn, dass nicht in wenigen Jahren nordkoreanische Soldaten im Baltikum eingesetzt werden oder die Chinesen diese einkaufen, um Taiwan anzugreifen?" Darauf müsse die westliche Welt eine Antwort finden. "Und sei's, dass jedem nordkoreanischen Soldaten in russischer Uniform ein Nato-Soldat in ukrainischer Uniform gegenüber steht", sagte Strack-Zimmermann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur