Täglicher Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In seiner täglichen Frontübersicht berichtet der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, über den aktuellen Verlauf der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk haben die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des Tages bis zu 70 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Fahrzeuge in der Volksrepublik Lugansk und im Gebiet Charkow verloren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman wurden Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die russische Luftwaffe und Artillerie bekämpft. Die Verluste des Feindes beliefen sich auf etwa 140 Tote und Verwundete sowie drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20. Infolge der laufenden Offensive, die durch Luftwaffenangriffe und Artilleriebeschuss unterstützt wird, setze das russische Militär in Richtung Donezk zwei ukrainische Panzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Fahrzeuge und eine D-20-Haubitze außer Gefecht. Darüber hinaus verlor die Ukraine über 250 Soldaten. In der Nähe der Stadt Artjomowsk in der Volksrepublik Donezk wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Außerdem wurde in der Nähe des Siedlung Nowomarkowo ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-37 US-amerikanischer Herstellung vernichtet. An den Frontabschnitten Süddonezk und Saporoschje betrugen die Verluste der Ukraine bis zu 95 Soldaten, einem Panzer, drei gepanzerten Kampffahrzeugen, einem Fahrzeug, drei Pickups und einer D-20-Haubitze. Im Gebiet Saporoschje wurde auch ein Munitionslager in der Nähe der Siedlung Tscherwonoje zerstört. In Richtung Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 60 ukrainische Soldaten, vier Fahrzeuge und zwei Haubitzen vom Typ D-30 durch Artilleriebeschuss außer Gefecht gesetzt. In der Stadt Snigirewka im ukrainischen Gebiet Nikolajew wurde ein Munitionsdepot zerstört.