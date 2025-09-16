Berichte: Bodenoffensive in Gaza-Stadt beginnt

Im Gazastreifen hat die israelische Armee offenbar mit ihrer angekündigten Bodenoffensive in Gaza-Stadt begonnen. Panzer seien in das Zentrum der Stadt eingedrungen, berichten israelische Medien am Dienstag. Zuvor hatte es heftige Luftangriffe gegeben - Hunderttausende Menschen waren in den vergangenen Tagen aus Gaza-Stadt geflohen.

Verteidigungsminister Israel Katz kündigte an, "mit eiserner Faust" gegen "terroristische Infrastruktur" im Gazastreifen vorzugehen. "Gaza brennt", schrieb er am Dienstag bei X/Twitter. "Wir werden nicht nachlassen und nicht zurückweichen - bis die Mission abgeschlossen ist", fügte er hinzu.



Nach Schätzungen der israelischen Streitkräfte sollen bislang mehr als 350.000 Palästinenser die Stadt Gaza in andere Gebiete des Gazastreifens verlassen haben. Zivilisten wurden angewiesen, sich in eine von Israel ausgewiesene "humanitäre Zone" im Süden des Gazastreifens zu begeben. Diese Zonen gelten allerdings als stark überfüllt. Die angekündigte Bodenoffensive war im Vorfeld international auf scharfe Kritik gestoßen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur